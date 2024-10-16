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Израиль

В Бней-Браке во время строительства сукки был тяжело травмирован мужчина

время публикации: 16 октября 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 10:51
В Бней-Браке во время строительства сукки был тяжело травмирован мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В среду, 16 октября, во время строительства сукки в Бней-Браке мужчина примерно 50 лет упал с высоты третьего этажа. В результате падения он получил множественные травмы.

В тяжелом и нестабильном состоянии пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" отмечает, что мужчина упал на крышу и лобовое стекло автомобиля.

Израиль
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