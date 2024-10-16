В Бней-Браке во время строительства сукки был тяжело травмирован мужчина

В среду, 16 октября, во время строительства сукки в Бней-Браке мужчина примерно 50 лет упал с высоты третьего этажа. В результате падения он получил множественные травмы.

В тяжелом и нестабильном состоянии пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" отмечает, что мужчина упал на крышу и лобовое стекло автомобиля.