Полиция сообщила о новых случаях проезда израильтян в "зону А"

Полиция сообщает, что в последнее время было несколько инцидентов, когда израильские граждане сознательно или случайно проникали в "зону А" на территории Палестинской автономии.

Въезд в "зону А" может быть вызван ошибкой в ​​навигации или незнанием дорог. Водители, использующие навигационные приложения, могут выбрать в настройках опцию, предотвращающую заезд в опасные места. Поездки по Иудее и Самарии требуют особой бдительности и внимательности к маршруту.

Въезд в "зону А" отмечен красным предупреждающим знаком, разъясняющим, что необходимо избегать проникновения на эту территорию.

Напомним, что въезд израильских граждан на территории, находящиеся под контролем палестинской администрации, запрещен законом и представляет реальную опасность для жизни.