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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16.10.2024: удары по целям на севере сектора

время публикации: 16 октября 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 06:17
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16.10.2024: удары по целям на севере сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ продолжал подрывы домов в Джабалии; ЦАХАЛ нанес удар по зданию на улице Ан-Наср в городе Газа, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на севере сектора; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Карм в северо-западной части города Газа, есть убитые и раненые.

БПЛА ЦАХАЛа были замечены над больницей "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 16 октября.

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