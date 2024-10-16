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Израиль

Ночью ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в Ливане

время публикации: 16 октября 2024 г., 06:04 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 06:11
Ночью ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в Ливане
Ayal Margolin/Flash90

В ночь на 16 октября ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям на юге Ливана. Информация поступала исключительно из ливанских источников.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Иклим ат-Туффе и Набатии, на юге Ливана.

ВВС ЦАХАЛа нанесли два удара по цели в Ханине, на юге Ливана.

Израильская артиллерия обстреливала цели в Айта аш-Шаабе.

Ночью из Ливана были обстреляны Цфат и окрестности, а также ряд приграничных населенных пунктов.

Израиль
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