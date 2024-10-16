Ночью ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в Ливане

В ночь на 16 октября ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям на юге Ливана. Информация поступала исключительно из ливанских источников.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Иклим ат-Туффе и Набатии, на юге Ливана.

ВВС ЦАХАЛа нанесли два удара по цели в Ханине, на юге Ливана.

Израильская артиллерия обстреливала цели в Айта аш-Шаабе.

Ночью из Ливана были обстреляны Цфат и окрестности, а также ряд приграничных населенных пунктов.