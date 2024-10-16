x
16 октября 2024
|
последняя новость: 13:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 13:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Гольдкнопф: "Закон о призыве будет утвержден до голосования правительства по бюджету"

время публикации: 16 октября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 12:47
Гольдкнопф: "Закон о призыве будет утвержден до голосования правительства по бюджету"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр строительства и глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф дал интервью изданию "Макор ришон" и заявил, что закон о призыве будет утвержден еще до голосования за бюджет правительством.

"Если этого не произойдет мы прекратим свое участие в работе коалиции", - сказал глава "Яадут а-Тора".

Гольдкнопф сделал несколько неожиданных заявлений. Помимо прочего, он высказался в поддержку призыва ультраортодоксов, которые не учатся в йешивах. "Те, кто не отдают себе изучению Торы, а вместо этого работают и зарабатывают, пусть идут в армию, нас это не касается", - сказал он.

Глава "Яадут а-Тора" добавил, что закон, в принятии которого заинтересованы ультраортодоксальные партии, не предусматривает предоставление "защиты" тем, кто не учит Тору.

В настоящий момент заседание правительства для утверждения бюджета на 2025 год назначено на 31 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 октября 2024

Гольдкнопф: "Мы будем обсуждать госбюджет, но не проголосуем за него до закона о призыве"