Гольдкнопф: "Закон о призыве будет утвержден до голосования правительства по бюджету"

Министр строительства и глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф дал интервью изданию "Макор ришон" и заявил, что закон о призыве будет утвержден еще до голосования за бюджет правительством.

"Если этого не произойдет мы прекратим свое участие в работе коалиции", - сказал глава "Яадут а-Тора".

Гольдкнопф сделал несколько неожиданных заявлений. Помимо прочего, он высказался в поддержку призыва ультраортодоксов, которые не учатся в йешивах. "Те, кто не отдают себе изучению Торы, а вместо этого работают и зарабатывают, пусть идут в армию, нас это не касается", - сказал он.

Глава "Яадут а-Тора" добавил, что закон, в принятии которого заинтересованы ультраортодоксальные партии, не предусматривает предоставление "защиты" тем, кто не учит Тору.

В настоящий момент заседание правительства для утверждения бюджета на 2025 год назначено на 31 октября.