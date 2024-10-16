В Газе ликвидирован один из командиров воздушных сил ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что в результате удара израильских ВВС был ликвидирован Махмуд аль-Мабхух, командовавший воздушными силами ХАМАСа на севере Газы и отвечавшего за запуски БПЛА.

Сообщается также, что силами 162-й дивизии за последние сутки в Джабалии, на севере сектора, были ликвидированы несколько групп боевиков.

В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами бригады "Нахаль" с помощью БПЛА была ликвидирована группа боевиков, готовившихся к атаке.