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Израиль

В Газе ликвидирован один из командиров воздушных сил ХАМАСа

время публикации: 16 октября 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:50
В Газе ликвидирован один из командиров воздушных сил ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в результате удара израильских ВВС был ликвидирован Махмуд аль-Мабхух, командовавший воздушными силами ХАМАСа на севере Газы и отвечавшего за запуски БПЛА.

Сообщается также, что силами 162-й дивизии за последние сутки в Джабалии, на севере сектора, были ликвидированы несколько групп боевиков.

В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами бригады "Нахаль" с помощью БПЛА была ликвидирована группа боевиков, готовившихся к атаке.

Израиль
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