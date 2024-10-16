В Газе ликвидирован один из командиров воздушных сил ХАМАСа
время публикации: 16 октября 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:50
ЦАХАЛ сообщает, что в результате удара израильских ВВС был ликвидирован Махмуд аль-Мабхух, командовавший воздушными силами ХАМАСа на севере Газы и отвечавшего за запуски БПЛА.
Сообщается также, что силами 162-й дивизии за последние сутки в Джабалии, на севере сектора, были ликвидированы несколько групп боевиков.
В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами бригады "Нахаль" с помощью БПЛА была ликвидирована группа боевиков, готовившихся к атаке.