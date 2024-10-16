ЦАХАЛ: за сутки в Ливане с воздуха были атакованы более 140 целей. Видео
время публикации: 16 октября 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:39
98-я и 91-я дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать на юге Ливана. За последние сутки в ходе боестолкновений и в результате ударов с воздуха были ликвидированы десятки боевиков.
В ходе операции обнаружено много оружия, включая гранатометы и противотанковые ракеты.
ВВС ЦАХАЛа атаковали за сутки свыше 140 объектов террористической организации "Хизбалла" в более чем 50 районах Ливана, включая склады боеприпасов, пусковые установки, здания военного назначения.