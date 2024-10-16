Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.10.2024: операции около Дженина и в Шхеме
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16.10.2024 действовали около Дженина (в Ямуне), в Шхеме и около Шхема (в Асира аш-Шамалии), около Калькилии (в Аззуне), около Хеврона (в Хальхуле, Дуре).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16.10.2024.
Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, на севере Иерусалима, происходили столкновения.