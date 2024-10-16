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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.10.2024: операции около Дженина и в Шхеме

время публикации: 16 октября 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 06:22
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.10.2024: операции около Дженина и в Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16.10.2024 действовали около Дженина (в Ямуне), в Шхеме и около Шхема (в Асира аш-Шамалии), около Калькилии (в Аззуне), около Хеврона (в Хальхуле, Дуре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16.10.2024.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, на севере Иерусалима, происходили столкновения.

Израиль
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