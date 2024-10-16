ЦАХАЛ уничтожил десятки объектов в Набатии и подземную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в районе Набатии. Был разрушен туннель, который использовали боевики "Радуана" на юге Ливана.

Силы 91-й дивизии обнаружили в деревне на юге Ливана систему шахт и подземную инфраструктуру, включающую жилые помещения, и обнаружили в них большое количество оружия. Эти объекты были взорваны.

В Набатии были атакованы здания военного назначения, штабы террористов и склады боеприпасов.