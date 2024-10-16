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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил десятки объектов в Набатии и подземную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 16 октября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 12:16
ЦАХАЛ уничтожил десятки объектов в Набатии и подземную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в районе Набатии. Был разрушен туннель, который использовали боевики "Радуана" на юге Ливана.

Силы 91-й дивизии обнаружили в деревне на юге Ливана систему шахт и подземную инфраструктуру, включающую жилые помещения, и обнаружили в них большое количество оружия. Эти объекты были взорваны.

В Набатии были атакованы здания военного назначения, штабы террористов и склады боеприпасов.

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