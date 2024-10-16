В "Ликуде" готовят мероприятие в поддержку поселенчества в Газе

Министры и депутаты от "Ликуда" проводят на следующей неделе мероприятие в поддержку возобновления еврейского поселенчества в секторе Газы.

16 октября приглашение было разослано членам ЦК партии.

Мероприятие, которое проводится под названием "Готовимся к возвращению в Газу", организовано министром социального равноправия Май Голан при участии не менее восьми депутатов от правящей партии – Авихая Буарона, Эли Далаля, Ханоха Мильвицкого, Кэти Шитрит, Тали Готоиб, Нисима Ватури, Ариэля Кальнера, Ошер Шкалим.

В его организации принимают участие также движения "Нахала", продвигающее различные поселенческие проекты в Иудее и Самарии, а также представители правых партий, входящих в коалицию – "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит". В мероприятии, которое пройдет у границы с Газой, примут участие пять министров и 14 депутатов.

Мероприятие состоится в дни праздника Суккот.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что Израиль не планирует восстановления еврейских поселений в секторе Газы. В последний раз он заявил об этом, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН.