На КПП около военной базы полиция обстреляла автомобиль
время публикации: 16 октября 2024 г., 13:06 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 13:41
Полиция сообщает, что на КПП был открыт огонь по автомобилю, который продолжал движение, несмотря на требование к водителю – остановиться.
Водитель и пассажиры были ранены.
Первоначально сообщалось, что это произошло на КПП "Изум" (КПП с таким названием есть на 461-й трассе, к северу от международного аэропорта "Бен-Гурион"). Затем поступило сообщение, что это произошло "на севере страны".
Позже стало известно, что автомобиль был обстрелян около военной базы в районе Голанских высот. Два человека получили тяжелые ранения.
Информация уточняется.