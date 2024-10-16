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Израиль

На КПП около военной базы полиция обстреляла автомобиль

время публикации: 16 октября 2024 г., 13:06 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 13:41
На КПП полиция обстреляла автомобиль
Erik Marmor/Flash90

Полиция сообщает, что на КПП был открыт огонь по автомобилю, который продолжал движение, несмотря на требование к водителю – остановиться.

Водитель и пассажиры были ранены.

Первоначально сообщалось, что это произошло на КПП "Изум" (КПП с таким названием есть на 461-й трассе, к северу от международного аэропорта "Бен-Гурион"). Затем поступило сообщение, что это произошло "на севере страны".

Позже стало известно, что автомобиль был обстрелян около военной базы в районе Голанских высот. Два человека получили тяжелые ранения.

Информация уточняется.

Израиль
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