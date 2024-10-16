Трое жителей Рахата задержаны по подозрению в стрельбе на въезде в Беэр-Шеву

После того, как на 60-м шоссе, на въезде в Беэр-Шеву, был обстрелян легковой автомобиль, в Рахате были задержаны трое подозреваемых.

Полиции потребовалось два часа для того, чтобы собрать улики, опросить свидетелей и выйти на подозреваемых. В четверг, 17 октября, они будут доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для продления срока содержания под стражей.

По данным следствия, причиной стрельбы стал конфликт между членами семейного клана.