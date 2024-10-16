Трое жителей Рахата задержаны по подозрению в стрельбе на въезде в Беэр-Шеву
время публикации: 16 октября 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 20:06
После того, как на 60-м шоссе, на въезде в Беэр-Шеву, был обстрелян легковой автомобиль, в Рахате были задержаны трое подозреваемых.
Полиции потребовалось два часа для того, чтобы собрать улики, опросить свидетелей и выйти на подозреваемых. В четверг, 17 октября, они будут доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для продления срока содержания под стражей.
По данным следствия, причиной стрельбы стал конфликт между членами семейного клана.
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