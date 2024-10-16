x
16 октября 2024
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое жителей Рахата задержаны по подозрению в стрельбе на въезде в Беэр-Шеву

время публикации: 16 октября 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 20:06
Трое жителей Рахата задержаны по подозрению в стрельбе на въезде в Беэр-Шеву
Пресс-служба полиции Израиля

После того, как на 60-м шоссе, на въезде в Беэр-Шеву, был обстрелян легковой автомобиль, в Рахате были задержаны трое подозреваемых.

Полиции потребовалось два часа для того, чтобы собрать улики, опросить свидетелей и выйти на подозреваемых. В четверг, 17 октября, они будут доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для продления срока содержания под стражей.

По данным следствия, причиной стрельбы стал конфликт между членами семейного клана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

В Рахате застрелен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2024

СМИ: теракт в Иерусалиме совершен израильским арабом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2024

Убийство в Рахате: задержаны трое подозреваемых