Автомобиль сбил шестилетнего ребенка в Тамре, врачи борются за его жизнь
время публикации: 16 октября 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 19:24
В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ребенке, которого сбил автомобиль в Тамре. По словам медиков, мальчик в возрасте шести лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму.
Парамедики и фельдшеры МАДА приступили к реанимации пострадавшего, и не прекращая интенсивной терапии, погрузили его в машину скорой помощи и повезли в больницу.
Состояние ребенка критическое, и медики борются за его жизнь.
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