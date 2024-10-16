Автомобиль сбил шестилетнего ребенка в Тамре, врачи борются за его жизнь

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ребенке, которого сбил автомобиль в Тамре. По словам медиков, мальчик в возрасте шести лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму.

Парамедики и фельдшеры МАДА приступили к реанимации пострадавшего, и не прекращая интенсивной терапии, погрузили его в машину скорой помощи и повезли в больницу.

Состояние ребенка критическое, и медики борются за его жизнь.