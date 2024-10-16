В деревне Басмат-Табун убит мужчина
время публикации: 16 октября 2024 г., 21:55 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 21:55
В деревне Басмат-Табун, возле входа в дом был застрелен мужчина примерно 29 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина скончался от полученных ран.
На месте происшествия работает следственная бригада и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.
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