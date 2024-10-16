В деревне Басмат-Табун убит мужчина

В деревне Басмат-Табун, возле входа в дом был застрелен мужчина примерно 29 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина скончался от полученных ран.

На месте происшествия работает следственная бригада и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.