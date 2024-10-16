x
16 октября 2024
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В деревне Басмат-Табун убит мужчина

время публикации: 16 октября 2024 г., 21:55 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 21:55
В деревне Басмат-Табун убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Басмат-Табун, возле входа в дом был застрелен мужчина примерно 29 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина скончался от полученных ран.

На месте происшествия работает следственная бригада и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2024

Нападение в деревне Басмат-Табун, тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2024

Убийство в стиле ИГ: отсеченная голова как средство устрашения в криминальных войнах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2024

Полиция: в Басмат-Табуне найдены "части тела"