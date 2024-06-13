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Убийство в стиле ИГ: отсеченная голова как средство устрашения в криминальных войнах

время публикации: 13 июня 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 16:08
Убийство в стиле ИГ: отсеченная голова как средство устрашения в криминальных войнах
Flash90. Фото: Дж.Новоминский

Жертвой жестокого убийства на севере Израиля стал 43-летний Равия Араиди, сын друзского литератора и университетского преподавателя Наима Араиди, в прошлом занимавшего пост посла Израиля в Норвегии. Ответственность за это убийство взяла на себя коалиция преступных группировок, конкурирующей с ОПГ Абу-Латифа, а в качестве мотива убийства они называют его сотрудничество с кланом Абу-Латиф.

Как сообщает в четверг, 13 июня, "Кипа", полиция объяснила происшествие конфликтом между преступниками, однако коалиция организованных преступных группировок, конкурирующих с ОПГ Абу-Латифа, опубликовала предостережение, в котором берет на себя ответственность за убийство Равии Араиди.

"Вновь и вновь мы предупреждали вас – прекратите все связи с этим раком Абу-Латифа! Ваши дела возвращаются вам же, в вашу хорошую деревню Магар, когда человек по имени Равия Араиди в течение последних дней на своей странице в TikTok в адрес противников клана Абу-Латиф, – сказано в этом заявлении. – И вот, его нашли мертвым и обезглавили, чтобы это послужило уроком для тех, кто не усвоил урок. Он получил по заслугам, и в будущем ждите еще более серьезных деяний".

Напомним, в четверг утром полиция сообщила об обнаружении в районе бедуинской деревни Басмат-Табун частей человеческого тела.

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