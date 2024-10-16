Владимир Верховский подозревается в подготовке убийства израильского ученого по заданию Ирана

Утром 16 октября полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) объявили о задержании еще одного подозреваемого в диверсионной деятельности по заданию Ирана, согласившегося совершить убийство в Израиле за 100 тысяч долларов.

Задержан 35-летний Владимир Верховский, проживавший в Петах-Тикве. Известно, что он репатриировался из Украины восемь лет назад.

Следствием установлено, что задержанный выполнял различные задания для иранских спецслужб. Некоторые выполненные задания были зафиксированы подозреваемым документально, и за их выполнение была получена оплата. Общение Владимира с иранцами проходило на английском языке, ему было предложено приобрести специальный телефон, говорится в официальном сообщении.

По версии следствия, Владимир Верховский осознавал, что действует по заданию враждебной организации, заинтересованной в причинении вреда безопасности государства Израиль.

По заданию иранских кураторов подозреваемый рисовал граффити, расклеивал листовки, собирал сведения, прятал деньги для других, таких же как он, агентов.

Позже Владимир Верховский согласился выполнить задание по убийству израильского ученого за сумму в 100 тысяч долларов. Для выполнения миссии Владимир был оснащен оружием.

Задержанный будет доставлен сегодня в суд в Лоде для предъявления обвинений.

Напомним, что 14 октября похожие обвинения были предъявлены 30-летнему Владиславу Викторсону и 18-летней Анне Бернштейн.