Драма по-арабски, предвыборные списки и жажда стабильности. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Процесс подачи предвыборных списков в Кнессет 25-го созыва не сулил особых драм. Все было согласовано и оформлено: списки сформированы, блоки организованы, места распределены. Адвокаты и посредники, работавшие дни и ночи, утирали трудовой пот и подсчитывали заработки.

И тут, за три часа до прекращения подачи списков, грянул гром.

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В Объединенном списке соглашение о сохранении единого блока арабских партий ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД далось с огромным трудом. В БАЛАД требовали согласия других партий списка не рекомендовать никого на пост премьер-министра. Путем невероятных усилий и игры формулировок было достигнуто соглашение с ХАДАШ, к которому в последний момент присоединилась партия ТААЛ. Не менее трудно далось соглашение о распределении мест в списке, и партии договорились о ротации депутатов, находящихся на шестом, седьмом и восьмом местах. Все казалось ясно и даже логично, с точки зрения политической тактики, так как нет никакой логики в расколе списка, тем более когда ожидающийся процент голосования в арабском секторе и без того крайне низок. Однако около восьми вечера 15 сентября партия БАЛАД потребовала изменить порядок ротации. Переговоры велись до последней минуты, в какой-то момент было объявлено, что достигнуто соглашение, но затем лидеры БАЛАД объявили об окончательном решении баллотироваться самостоятельно. Объединенный список распался. "Мы до последнего момента пытались спасти единство наших партий, однако попытки успехом не увенчались", – заявил Ахмад Тиби, лидер ТААЛ. В свою очередь, Айман Удэ, лидер ХАДАШ, заявил, что, по его мнению, БАЛАД не будет баллотироваться до конца, и сойдет с дистанции. "Они поймут, что набирают не более сорока тысяч голосов" (то есть около одного мандата), – заявил Удэ.

Не исключено, что лидер партии ХАДАШ прав, и БАЛАД не будет баллотироваться на выборах 1 ноября. Однако даже в этом случае, последствия могут быть самыми серьезными. Еще до раскола Объединенного списка ожидалось, что процент голосования в арабском секторе будет низким. Очевидно, что после раскола он понизится еще более, что повлияет на итоги выборов.

Электоральные перспективы блока ХАДАШ-ТААЛ также туманны. По оценкам социологов, в настоящий момент этот блок набирает четыре мандата. Столько же набирает РААМ. Иными словами, речь идет о потере арабскими партиями двух мандатов по сравнению с Кнессетом 24-го созыва. Никто не может гарантировать, что один из двух баллотирующихся списков не сорвется ниже электорального барьера.

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Все это играет на руку Биньямину Нетаниягу. Вечером 15 сентября партия БАЛАД заметно повысила шансы главы оппозиции вернуться в канцелярию главы правительства. Без каких бы то и было усилий или обещаний (разве что когда-то мы узнаем, что и тут не обошлось без вмешательства Нетаниягу или его советников, например Натана Эшеля) лидер "Ликуда" получил от партии БАЛАД подарок, о котором не смел и мечтать.

То, что на руку одним, наносит ущерб другим. Для премьер-министра Яира Лапида раскол Объединенного списка стал еще одним серьезным провалом в попытке консолидировать блок противников Биньямина Нетаниягу. Самым сильным, но не первым.

Глава партии "Авода" Мейрав Михаэли не сдвинулась ни на йоту в своем решении не идти на выборы единым списком с МЕРЕЦ. Ни уговоры Яира Лапида, ни щедрые его посулы, ни плохо завуалированные угрозы приближенных Лапида начать атаку на "Аводу", ни даже опросы, в которых МЕРЕЦ обходит лейбористов, не повлияли на намерения Михаэли. На исходе прошлой субботы она явилась на встречу с Лапидом, однако еще до ее начала опубликовала пресс-релиз, который по сути лишал эту встречу смысла. "Мое мнение остается неизменным. Я против объединения. Возможно оно на руку Яиру Лапиду, но оно не на руку блоку", – заявила Михаэли. Тройственная встреча продолжалась сорок минут и закончилась, по сути ,не начавшись.

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В действиях Михаэли есть логика. Предыдущий опыт создания совместного списка не оставил приятных воспоминаний у аводистов. Более того, нынешние опросы также предсказывают, что порознь партии набирают больше, чем вместе. Но есть нюанс.

В политической системе бытует мнение, согласно которому Яир Лапид смирился с тем, что в этом круге он не станет премьер-министром. Лапид видит опросы, понимает картину происходящего и знает, что коалиция, опирающаяся на уже развалившийся блок арабских партий, это блеф. Либерман не готов сидеть с ультраортодоксами, Ганц не захочет быть вторым в ротации, и так далее, и так далее, и так далее. Отчаявшись стать премьер-министром, говорят в коридорах Кнессета, Лапид занят двумя задачами: не дать Нетаниягу набрать 61 мандат и максимально приблизиться к "Ликуду" с точки зрения размеров фракции. Зачем? Есть две версии. Первая. Лапид готовится к шестым выборам и пытается обеспечить себе наилучшую стартовую позицию. Вторая. Лапид не исключает в самом крайнем случае создания правительства национального единства с "Ликудом", при условии, что он первый в ротации. Будучи обвиняемым, Нетаниягу не может быть министром, а значит Лапид получит возможность утверждать, что он не создал правительство с Нетаниягу, так как Нетаниягу не министр. За два года первой половины каденции суд над Нетаниягу закончится, и он либо будет оправдан и станет премьер-министром, либо будет осужден и покинет политику. В настоящий момент такой сценарий выглядит фантастическим. Однако события последних лет доказывают, что нет ничего такого, чего не могло бы произойти в нашей политике.

Оба сценария, описанные выше, проходят через одну точку: агрессивная атака на партию "Авода" со стороны "Еш Атид". В окружении Лапида убеждены, что даже крах "Аводы" в окончательном пересчете не изменит существенно соотношение между блоками. Вероятность того, что Михаэли не пройдет электоральный барьер, выглядит маловероятной. Однако предвыборная тактика "Еш Атид" на ближайшие полтора месяца направлена именно в эту сторону.

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Отношения Лапида и Ганца также оставляют желать лучшего. Уровень доверия между этими двумя политиками лишь ненамного превышает уровень Мертвого моря. Лапид не забыл Ганцу уход в правительство Нетаниягу, Лапид не забыл Ганцу готовность сделать почти все для того, чтобы не допустить его в канцелярию премьер-министра. Не слишком хорошая база для попытки сформировать правительство, а если добавить в картину весьма напряженные отношения между Бени Ганцем и Мейрав Михаэли, ситуацию в блоке "Только не Биби" можно вполне охарактеризовать как хаос.

Складывается впечатление, что на противоположном фланге все более скоординировано и подчинено общей цели. После того, как Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пришли к соглашению, их примеру последовали ультраортодоксы из "Яадут а-Тора". Есть много версий по поводу того, что именно посулил им Биньямин Нетаниягу, и какова доля этого посыла в итоговой готовности Моше Гафни и Ицхака Гольдкнопфа прийти к соглашению. Факт однако остается фактом: "Агудат Исраэль" и "Дегель а-Тора" остались единым списком. В последний перед подачей списков день Нетаниягу почти навязал Смотричу и главе партии "Ноам" Ави Маозу совместное участие в выборах. У Нетаниягу остался лишь один источник политической головной боли. Имя этого источника – Айелет Шакед.

Шакед за эту неделю успела сменить и политических партнеров, и политическую партию. Еще в минувшие выходные она сообщила Йоазу Хенделю, что хочет разорвать союз между ними. В отчаянной попытке приподняться со дна, на котором по всем без исключения опросам она находится, глава МВД решила вернуться "на место преступления". Когда-то Шакед начинала свою политическую карьеру в партии "Байт Иегуди". Затем громогласно вышла оттуда вместе с Нафтали Беннетом. На этой неделе она вернулась, если не в партию, то к союзу с ней. В окружении Шакед продолжают говорить о том, что есть достаточно избирателей на правом фланге, которые не хотят голосовать за Нетаниягу или Смотрича, но и не готовы сдвинуться влево до Ганца. Хватит ли их, чтобы спасти Шакед? Готовы ли они поверить в искренность ее раскаяний в том, что она пошла в правительство с левыми? Сомнительно. Стремительность превращения Айелет "только правительство национального единства" в Айелет "мое сердце справа" вызывает головокружение, а у многих тошноту.

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Судьба Шакед в немалой степени остается в руках Биньямина Нетаниягу. Главе "Ликуда" предстоит решить непростую дилемму: следовать велению своей души и своих близких и "добивать" Шакед, надеясь на ее окончательное исчезновение с политической карты или поддаться голосу разума и попытаться помочь ей преодолеть электоральный барьер. Если это удастся, Нетаниягу по сути гарантирована желанная победа на выборах. Что решит Нетаниягу? На заседании секретариата "Ликуда", где утверждались кандидатуры тех, кого Нетаниягу рекомендовал кооптировать в список, глава "Ликуда" сделал, пожалуй, самое революционное заявление последнего времени. "Мы не будем бороться за мандаты партий своего блока", – провозгласил Нетаниягу. Вздох облегчения Итамара Бен-Гвира слышали от самого Хеврона. Даже если Нетаниягу выполнит свое обещание, далеко не очевидно, что "Байт Иегуди" во главе с Шакед является в его глазах партией его блока.

Кандидаты, кооптированные в список по рекомендации Нетаниягу, полностью соответствуют тому, что хотел донести до избирателей глава "Ликуда". Идит Сильман и Амихай Шикли получили обещанные Нетаниягу места в списке, и глава оппозиции может представить доказательство того, что он умеет исполнять обещания. Бывший замглавы МАХАШ Моше Саада, выступивший с разоблачениями (или "разоблачениями") правонарушений в высших эшелонах правоохранительной системы Израиля, присутствует в списке "Ликуда", что эта партия действительно ориентирована на реформы в офисе на улице Саллах ад-Дин в Иерусалиме. 37-е (нереальное) место, которое получила представительница эфиопской общины Цага Малако, свидетельствует о приоритетах "Ликуда" в отношениях с репатриантами. Юлий Эдельштейн, оставшийся в гордом русскоязычном одиночестве в списке "Ликуда", находится на 18-м месте. И при всем искреннем уважении к бывшему спикеру Кнессета, его трудно называть представителем сегодняшнего русскоязычного Израиля. Для таковых в "Ликуде" места не нашлось.

В "Еш Атид", в свою очередь, русскоязычные израильтяне представлены тремя политиками на реальных местах. Надо отдать должное Лапиду, его список почти не оставляет места для критики со стороны оппонентов. Женщины, репатрианты, религиозные, геи. Даже когда-то правая Михаль Шир на реальном месте.

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А список НДИ удивил многих тем, что бригадный генерал Шарон Нир, имя которой мало что говорит избирателю НДИ, заняла высокое четвертое место, а весьма популярный среди электората этой партии глава финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир остался на седьмом и нереальном – на данный момент. В НДИ утверждают, что наберут 8-9 мандатов. Пока что опросы этого, мягко говоря, не подтверждают.

И, если речь зашла об опросах, то необходимо отметить две важных аспекта. Прежде всего, низкий процент колеблющихся. Гендиректор компании KNATAR Дуди Хасид заявил в интервью "Кан РЭКА", что число людей, которые до сих пор не нашли для себя ответа на вопрос, за кого именно им голосовать, составляет всего лишь 12%, а что особенно важно число людей колеблющихся между блоками и того меньше – примерно 7%. Это показатели крайне низкие, учитывая, что до выборов еще осталось полтора месяца. Именно поэтому постепенный, но постоянный рост Яира Лапида в опросах не влияет на соотношение сил меду блоками. Лапид растет за счет партий собственного блока и не приносит ни одного мандата извне.

Подача предвыборных списков открывает последний этап предвыборной гонки, партиям предстоит показать товар лицом, причем речь идет о программах и направлении действия партий. Очень мало кто в Израиле относится всерьез к предвыборным обещаниям, именно поэтому правильнее говорить о темах, вокруг которых развернется борьба. И тут мне остается лишь согласится с журналистом Ари Шавитом, который в эфире "КАН РЭКА" заявил, что речь пойдет о трех темах: отношения евреев и арабов (как в Иудее и Самарии, так и внутри Израиля), дороговизна жизни и раскол в еврейском коллективе.

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Почва для напряженности в отношениях между евреями и арабами очевидна. Погромы в дни операции "Страж стен", создание правительства с РААМ, волнения в Негеве в связи с посадками ККЛ, операция в Газе и волна терактов последнего периода привели к тому, что многие в Израиле почувствовали: обществу угрожает арабский национализм. Во многом этим объясняется рост популярности блока крайне правых партий.

Дороговизна жизни также очевидна каждому, кто посещает магазины. А внутренний раскол, который является неким преломлением дискуссии по вопросу "Биби или не Биби", коснется в первую очередь юридической системы. На уходящей неделе депутат Кнессета от "Ликуда" Нир Баркат вновь заявил о намерении после победы на выборах уволить юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. Нетаниягу одернул Барката, однако совершенно очевидно, что тема борьбы со всевластием юридической системы – это одна главных тем предвыборной кампании.

И над всем этим – стабильность. Об этом вопросе почти не упоминается в опросах, но об этом говорят люди на улицах, в автобусах и в супермаркетах. "Только не шестые выборы. Левые, правые, Биби, не Биби. Пусть создадут коалицию и оставят нас в покое", – говорят избиратели.

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Сегодня по опросам, если все участники предвыборной кампании останутся верны своим заявлениям, вето, бойкотам, мы находимся на прямом пути к шестым выборам. Складывается впечатление, что израильтяне готовы простить лидера, нарушавшего данные обещания, однако взамен обеспечивающего стабильность хоть на какое-то время. Популярность Бени Ганца и обдумывание возможности реванша Нафтали Беннетом – яркое тому подтверждение. Очень может быть, что политики вспомнят о некоем "кредите обмана" в ходе формирования коалиции после выборов в Кнессет 25-го созыва.