adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
21 - 29°
Эйлат:
26 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.826 ₪ 4.106 ₪
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
21 - 29°
Эйлат:
26 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В праздник Рош а-Шана неизвестный вандал поджег скульптуру Бен-Гуриона на пляже Тель-Авива

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    16 сентября
    Flash90     Скульптура Бен-Гуриона на пляже
    Miriam Alster/Flash90

    В первый день праздника Рош а-Шана неизвестный вандал поджег скульптуру Давида Бен-Гуриона, установленную между двумя пляжами Тель-Авива, "Фришман" и "Буграшов".

    Момент, когда скульптура первого премьер-министра Израиля, стоящего на голове, была подожжена злоумышленником, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Муниципалитет передал видеоматериалы полиции. Спустя несколько часов полиция установила личность подозреваемого. Вскоре он был задержан.

    Это – 34-летний мужчина без определенного места жительства. Его имя не сообщается. Задержанный доставлен для допроса следователями.

    adv_12 m_ar_1

    Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил: "Очень грустно, что праздник кто-то решил повредить одну из самых любимых скульптур в городе, фигуру Бен-Гуриона. Мы восстановим ее как можно скорее, чтобы она вернулась на свое место и вновь радовала жителей города, особенно детей".

    Муниципалитет Тель-Авива утром в субботу огородил территорию вокруг сгоревшей скульптуры, а затем она была увезена с пляжа.

    adv_13 incontent_1

    Из дома-музея Бен-Гуриона сообщили, что решили усилить охрану здания после сожжения скульптуры. "Печально видеть, как израильское общество демонстрирует "неоднозначное отношение" к символам страны и ее отцам-основателям. В свете этой печальной тенденции особенно грустно видеть акт вандализма на пляже. Статуя может быть восстановлена, однако общество, которое теряет уважение к своему прошлому, это общество, будущее которого будет омрачено", – заметила администрация дома-музея, пишет Ynet.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:05 Задержан подозреваемый в поджоге скульптуры Давида Бен-Гуриона
    10:58 В праздник Рош а-Шана неизвестный вандал поджег скульптуру Бен-Гуриона на пляже Тель-Авива
    09:48 В возрасте 91 года умер Фернандо Ботеро, один из самых известных колумбийских художников
    07:14 Уровень инфляции в Израиле снова превысил 4%
    06:46 "Сохнут": в мире живут 15,7 млн евреев – на 900 тысяч меньше, чем в 1939 году
    06:13 Прогноз погоды на 16 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность
    01:34 В годовщину ареста и гибели Махсы Амини в Иране начались протесты
    21:30 Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" публициста Станислава Белковского
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom