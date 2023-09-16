В праздник Рош а-Шана неизвестный вандал поджег скульптуру Бен-Гуриона на пляже Тель-Авива

В первый день праздника Рош а-Шана неизвестный вандал поджег скульптуру Давида Бен-Гуриона, установленную между двумя пляжами Тель-Авива, "Фришман" и "Буграшов".

Момент, когда скульптура первого премьер-министра Израиля, стоящего на голове, была подожжена злоумышленником, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Муниципалитет передал видеоматериалы полиции. Спустя несколько часов полиция установила личность подозреваемого. Вскоре он был задержан.

Это – 34-летний мужчина без определенного места жительства. Его имя не сообщается. Задержанный доставлен для допроса следователями.

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Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил: "Очень грустно, что праздник кто-то решил повредить одну из самых любимых скульптур в городе, фигуру Бен-Гуриона. Мы восстановим ее как можно скорее, чтобы она вернулась на свое место и вновь радовала жителей города, особенно детей".

Муниципалитет Тель-Авива утром в субботу огородил территорию вокруг сгоревшей скульптуры, а затем она была увезена с пляжа.

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Из дома-музея Бен-Гуриона сообщили, что решили усилить охрану здания после сожжения скульптуры. "Печально видеть, как израильское общество демонстрирует "неоднозначное отношение" к символам страны и ее отцам-основателям. В свете этой печальной тенденции особенно грустно видеть акт вандализма на пляже. Статуя может быть восстановлена, однако общество, которое теряет уважение к своему прошлому, это общество, будущее которого будет омрачено", – заметила администрация дома-музея, пишет Ynet.