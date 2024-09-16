ЦАХАЛ: 5-я резервная бригада вернулась в сектор Газы

ЦАХАЛ сообщает, что силы 5-й резервной бригады вернулись в сектор Газы и принимают участие в боевых действиях в центре сектора в составе 252-й дивизии. Это вторая миссия 5-й бригады в Газе.

В ходе первой миссии 5-я бригада действовала в северной и центральной части сектора Газы, а также охраняла границы сектора.

Перед возвращением в Газу бойцы 5-й резервной бригады прошли дополнительную подготовку.