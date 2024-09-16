x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Иерусалиме

время публикации: 16 сентября 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 10:39
Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в ночь на 16 сентября в Араре (в Негеве) был проведен обыск в доме 33-летнего Зияда Абу-Сабиаха – террориста, накануне совершившего нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме.

В ходе обыска, к которому были привлечены сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК), были изъяты компьютеры, документы и другие вещественные доказательства. На допрос были доставлены десять мужчин и женщин из семьи террориста.

15 сентября в 19:45 возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима террорист, вооруженный ножом для прополки, ударил в шею пограничника, после чего попытался скрыться. Он был нейтрализован полицейскими. Раненому пограничнику около 20 лет, он получил легкое ранение в верхнюю часть тела.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2024

СМИ: теракт в Иерусалиме совершен израильским арабом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2024

Теракт возле Шхемских ворот в Иерусалиме: легко ранен пограничник