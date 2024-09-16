14-й канал: Нетаниягу впервые предложил Саару пост министра обороны

Переговоры о возвращении партии "Ямин Мамлахти" в коалицию продолжаются и в последние дни интенсивность переговоров заметно выросла, сообщил 14-й канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, основной причиной активизации переговоров стало углубление разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом. Как сообщает политический обозреватель 14-го канала Моти Кастель, Нетаниягу впервые предложил Саару пост министра обороны. До сих пор такого предложения не поступало.

Ранее взвешивалась возможность назначить Саара на пост министра иностранных дел, а Исраэля Каца (одного из наиболее острых противников Саара в "Ликуде") – на пост министра обороны вместо Галанта. После того, как сообщение об этом плане было опубликовано, он сошел с повестки дня переговоров.