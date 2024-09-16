x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

14-й канал: Нетаниягу впервые предложил Саару пост министра обороны

время публикации: 16 сентября 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 10:34
Гидеон Саар
Yonatan Sindel/Flash90

Переговоры о возвращении партии "Ямин Мамлахти" в коалицию продолжаются и в последние дни интенсивность переговоров заметно выросла, сообщил 14-й канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, основной причиной активизации переговоров стало углубление разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом. Как сообщает политический обозреватель 14-го канала Моти Кастель, Нетаниягу впервые предложил Саару пост министра обороны. До сих пор такого предложения не поступало.

Ранее взвешивалась возможность назначить Саара на пост министра иностранных дел, а Исраэля Каца (одного из наиболее острых противников Саара в "Ликуде") – на пост министра обороны вместо Галанта. После того, как сообщение об этом плане было опубликовано, он сошел с повестки дня переговоров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

"Кан": Нетаниягу уволит Галанта, если тот попытается сорвать операцию в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

Мечты о единстве, новый кабинет войны, юридические баталии. Итоги политической недели