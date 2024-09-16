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Израиль

Галант: "Нет шансов на урегулирование на границе с Ливаном"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 16:43
Галант: "Нет шансов на урегулирование на границе с Ливаном"
Фото: Мааян Туаф, GPO

Министр обороны Йоав Галант заявил на совещании с главами оборонных структур, что единственной возможностью разрешить ситуацию на севере является использование всей военной мощи ЦАХАЛа.

"Я все время говорил о том, что есть две возможности – урегулирование или эскалация, но урегулирование сейчас невозможно. Есть только одна возможность: задействование всей мощи ЦАХАЛа с целью вернуть жителей севера в их дома", - заявил Галант.

Отмечается, что на заседании присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Ранее сообщалось, что Галант выступает против широкомасштабной операции в Ливане. Не исключено, что это заявление Галанта, а также тот факт, что оно опубликовано в СМИ связано с намерением Нетаниягу уволить его с поста главы оборонного ведомства.

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