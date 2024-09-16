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Израиль

"Кан": Нетаниягу уволит Галанта, если тот попытается сорвать операцию в Ливане

время публикации: 16 сентября 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 08:45
"Кан": Нетаниягу уволит Галанта, если тот попытается сорвать операцию в Ливане
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен уволить с должности министра обороны Йоава Галанта в том случае, если тот попытается сорвать начало крупномасштабной операции против "Хизбаллы" в Ливане.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на источники в окружении премьер-министра, его разногласия с Галантом обострились в последние дни. В то время, как Нетаниягу утверждает, что военная операция на севере не повредит переговорам по сделке с ХАМАСом, глава оборонного ведомства считает иначе.

Помимо этого Галант выступает за продолжение попыток прийти к урегулированию с "Хизбаллой".

Анонимный политический источник в Иерусалиме заявил, что сообщение об обострении разногласий между Нетаниягу и Галантом не соответствует действительности.

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