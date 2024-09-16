x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 06:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 06:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 16 сентября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 06:35
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Кроме того, военные взрывали здания.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Бахлуль в квартале Шейх Радуан в городе Газа, четверо убитых, 12 раненых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Басаль в Зайтуне, шесть убитых; израильские танки обстреливали цели на юге города Газа; израильские военные взрывали здания в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в центральной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 16 сентября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

346-й день войны в Израиле. Хронология событий