Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Кроме того, военные взрывали здания.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Бахлуль в квартале Шейх Радуан в городе Газа, четверо убитых, 12 раненых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Басаль в Зайтуне, шесть убитых; израильские танки обстреливали цели на юге города Газа; израильские военные взрывали здания в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в центральной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 16 сентября.