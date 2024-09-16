x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": ЦАХАЛ создаст в пехотной дивизии батальон из резервистов ВМФ

время публикации: 16 сентября 2024 г., 23:23 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 23:36
"Кан": ЦАХАЛ создаст в пехотной дивизии батальон из резервистов ВМФ
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с дефицитом бойцов ЦАХАЛ начал формирование нового батальона в рамках 96-й резервной пехотной дивизии. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

По данным радиостанции, новый батальон будет состоять из резервистов военно-морских сил, и это первый случай, когда ЦАХАЛ будет задействовать бойцов ВМФ в наземных операциях. Бойцы нового батальона пройдут подготовку по ведению боя на застроенной территории. Учения нового батальона, по данным "Кан Бет", должны начаться через два месяца.

Решение о создании 96-й дивизии было принято в ЦАХАЛе еще зимой, а ее формирование началось в середине лета. Она будет полностью состоять из добровольцев, уже освобожденных от резервной службы. Дивизия будет включать в себя пять резервных бригад. По информации сайта "Калькалист", одну из бригад возглавит гендиректор группы "Штраус".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

346-й день войны в Израиле: 5-я резервная бригада вернулась в Газу. Хронология событий