"Кан": ЦАХАЛ создаст в пехотной дивизии батальон из резервистов ВМФ

В связи с дефицитом бойцов ЦАХАЛ начал формирование нового батальона в рамках 96-й резервной пехотной дивизии. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

По данным радиостанции, новый батальон будет состоять из резервистов военно-морских сил, и это первый случай, когда ЦАХАЛ будет задействовать бойцов ВМФ в наземных операциях. Бойцы нового батальона пройдут подготовку по ведению боя на застроенной территории. Учения нового батальона, по данным "Кан Бет", должны начаться через два месяца.

Решение о создании 96-й дивизии было принято в ЦАХАЛе еще зимой, а ее формирование началось в середине лета. Она будет полностью состоять из добровольцев, уже освобожденных от резервной службы. Дивизия будет включать в себя пять резервных бригад. По информации сайта "Калькалист", одну из бригад возглавит гендиректор группы "Штраус".