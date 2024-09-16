ВВС ЦАХАЛа уничтожили склады с оружием и наблюдательные пункты "Хизбаллы" на юге Ливана

Самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали склады с оружием, наблюдательные пункты и военные здания "Хизбаллы" на юге Ливана.

Удары наносились в районе деревень Раб-эль-Талатин, Хула, Марун ар-Рас и Блида.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из артиллерийских орудий были обстреляны объекты террористов в районе деревни Ан-Накура.