ВВС ЦАХАЛа уничтожили склады с оружием и наблюдательные пункты "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 16 сентября 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 21:23
Самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали склады с оружием, наблюдательные пункты и военные здания "Хизбаллы" на юге Ливана.
Удары наносились в районе деревень Раб-эль-Талатин, Хула, Марун ар-Рас и Блида.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из артиллерийских орудий были обстреляны объекты террористов в районе деревни Ан-Накура.