В Тель-Авиве проходит акция протеста против присоединения Саара к правительству Нетаниягу
время публикации: 16 сентября 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 20:45
На фоне сообщений о переговорах, которые ведутся между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой партии "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром, в Тель-Авиве проходит многотысячная акция протеста.
Участники протеста несут плакаты с портретом Саара и с призывами не принимать участия в политических играх, не входить в правительство Нетаниягу.
Акция протеста началась возле дома Гидеона Саара, где протестующие оставили листовки, заголовок которых гласит: "В этом районе живет Гидеон Саар", а под ним содержатся цитаты из высказываний Саара против "Ликуда" и лидера партии.
Около часа демонстранты находились возле дома политика после чего выдвинулись к военной базе "Кирия".