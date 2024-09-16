В Тель-Авиве проходит акция протеста против присоединения Саара к правительству Нетаниягу

На фоне сообщений о переговорах, которые ведутся между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой партии "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром, в Тель-Авиве проходит многотысячная акция протеста.

Участники протеста несут плакаты с портретом Саара и с призывами не принимать участия в политических играх, не входить в правительство Нетаниягу.

Акция протеста началась возле дома Гидеона Саара, где протестующие оставили листовки, заголовок которых гласит: "В этом районе живет Гидеон Саар", а под ним содержатся цитаты из высказываний Саара против "Ликуда" и лидера партии.

Около часа демонстранты находились возле дома политика после чего выдвинулись к военной базе "Кирия".