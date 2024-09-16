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Израиль

В Тель-Авиве проходит акция протеста против присоединения Саара к правительству Нетаниягу

время публикации: 16 сентября 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 20:45
В Тель-Авиве проходит акция протеста против присоединения Саара к правительству Нетаниягу
Avshalom Sassoni/Flash90

На фоне сообщений о переговорах, которые ведутся между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой партии "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром, в Тель-Авиве проходит многотысячная акция протеста.

Участники протеста несут плакаты с портретом Саара и с призывами не принимать участия в политических играх, не входить в правительство Нетаниягу.

Акция протеста началась возле дома Гидеона Саара, где протестующие оставили листовки, заголовок которых гласит: "В этом районе живет Гидеон Саар", а под ним содержатся цитаты из высказываний Саара против "Ликуда" и лидера партии.

Около часа демонстранты находились возле дома политика после чего выдвинулись к военной базе "Кирия".

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