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Израиль

Умер один из основателей террористического "батальона Тубас", тяжело раненый 5 сентября

время публикации: 16 сентября 2024 г., 13:56 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 13:56

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад") сообщили, что в больнице умер Саиф Абу Дауас – один из командиров и основателей "батальона Тубас".

Саиф Абу Дауас был тяжело ранен в ночь на 5 сентября, когда ЦАХАЛом были нанесены три авиаудара по целям в районе Тубаса (восточная Самария, север Иорданской долины).

Палестинская сторона тогда подтверждала гибель пяти боевиков и называла их имена: Ахмад Фауаз Абу Дауас, Мухаммад Захария аз-Зубейди (сын Захарии Зубейди), Мухаммад Ауад "Аль-Лахти", Кусай Абд ар-Раззак "Сардинец", Мухаммад Абу Загха.

Израиль
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