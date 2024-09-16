Умер один из основателей террористического "батальона Тубас", тяжело раненый 5 сентября

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад") сообщили, что в больнице умер Саиф Абу Дауас – один из командиров и основателей "батальона Тубас".

Саиф Абу Дауас был тяжело ранен в ночь на 5 сентября, когда ЦАХАЛом были нанесены три авиаудара по целям в районе Тубаса (восточная Самария, север Иорданской долины).

Палестинская сторона тогда подтверждала гибель пяти боевиков и называла их имена: Ахмад Фауаз Абу Дауас, Мухаммад Захария аз-Зубейди (сын Захарии Зубейди), Мухаммад Ауад "Аль-Лахти", Кусай Абд ар-Раззак "Сардинец", Мухаммад Абу Загха.