"Мы избежали второго Биньямина Ахимеира": нападение на пастуха-еврея возле Иерихона

В окрестностях Иерихона совершено нападение на еврейского пастуха: молодого человека избили дубинками, разбив ему голову, и украли его мобильный телефон. Пострадавший был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Владелец фермы, которой принадлежит стадо, признался, что "мы были в шаге от второго Биньямина Ахимеира". Напомним, 14-летний Биньямин Ахимеир был в апреле убит палестинским террористом, когда вышел с фермы Галь (Малахей а-Шалом, северо-восточней Рамаллы) в Самарии, чтобы пасти стадо овец.

По первоначальным данным, нападавшие вышли из арабского поселка Марджад, расположенного неподалеку. Как сообщает "Исраэль а-Йом", пастух успел нажать специальную кнопку экстренного вызова, которая у него была с собой, и на место нападения прибежал владелец фермы, друзья пострадавшего и представители служб безопасности. Нападавшие сбежали, увидев приближение израильтян.

Кнопки экстренного вызова пастухам раздали в службе охраны поселка: при нажатии сигнал поступает в службы безопасности и на ферму, где работают пастухи. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего его эвакуировали в больницу.

Позднее сотрудники полиции задержали двоих палестинцев, подозреваемых в причастности к нападению на пастуха. Полиция продолжает расследование инцидента, службы безопасности призывают к спокойствию и предотвращению дальнейшей эскалации.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во время инцидента произошла драка между поселенцами и палестинцами, в ходе которой несколько палестинцев получили ранения. Военнослужащие ЦАХАЛа разняли дерущихся и задержали нескольких подозреваемых.