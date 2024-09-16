x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 18:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 18:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 16 сентября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 17:55
ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

В течение последнего часа истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные склады и здания военного назначения, принадлежащие "Хизбалле". Авиаудары наносились по террористическим целям в районах деревень Тир-Харфа, Аль-Одайсе, Блейде и Кафр-Шуба на юге Ливана.

ЦАХАЛ сообщает также, что ракетная тревога в районе Мадждаль-Шамса, прозвучавшая в 16:27, была ложной. В районе поселка Матат в Верхней Галилее были зафиксированы три запуска, ракеты разорвались на открытой местности, пострадавших нет.

В отношении срабатывания тревоги в 17:12 в Верхней Галилее сообщается, что из Ливана по Израилю было зафиксировано около десяти запусков, ракеты пересекли границу и упали на открытой местности. Никто не пострадал.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

346-й день войны в Израиле: 5-я резервная бригада вернулась в Газу. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Галант: "Нет шансов на урегулирование на границе с Ливаном"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Тревога в Мадждаль-Шамсе и Матате