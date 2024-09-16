ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

В течение последнего часа истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные склады и здания военного назначения, принадлежащие "Хизбалле". Авиаудары наносились по террористическим целям в районах деревень Тир-Харфа, Аль-Одайсе, Блейде и Кафр-Шуба на юге Ливана.

ЦАХАЛ сообщает также, что ракетная тревога в районе Мадждаль-Шамса, прозвучавшая в 16:27, была ложной. В районе поселка Матат в Верхней Галилее были зафиксированы три запуска, ракеты разорвались на открытой местности, пострадавших нет.

В отношении срабатывания тревоги в 17:12 в Верхней Галилее сообщается, что из Ливана по Израилю было зафиксировано около десяти запусков, ракеты пересекли границу и упали на открытой местности. Никто не пострадал.