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Израиль

В поселке Мазкерет-Батья рабочий упал в канализационный колодец и погиб

время публикации: 16 сентября 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 10:44
В поселке Мазкерет-Батья рабочий упал в канализационный колодец и погиб
Пресс-служба МАДА

Утром в понедельник, 16 сентября, во время работ в поселке Мазкерет-Батья (к югу от Реховота) один из рабочих, мужчина примерно 55 лет, упал с большой высоты в канализационный колодец и погиб.

Пострадавшего пытались спасти. Однако в итоге парамедики были вынуждены констатировать смерть мужчины.

По данному факт проводится расследование.

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