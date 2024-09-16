В поселке Мазкерет-Батья рабочий упал в канализационный колодец и погиб
время публикации: 16 сентября 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 10:44
Утром в понедельник, 16 сентября, во время работ в поселке Мазкерет-Батья (к югу от Реховота) один из рабочих, мужчина примерно 55 лет, упал с большой высоты в канализационный колодец и погиб.
Пострадавшего пытались спасти. Однако в итоге парамедики были вынуждены констатировать смерть мужчины.
По данному факт проводится расследование.