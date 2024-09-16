В Кирьят-Малахи пожилой человек разбился, упав с третьего этажа
время публикации: 16 сентября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 17:06
Трагедия произошла в Кирьят-Малахи: в службу скорой помощи поступило сообщение о мужчине, который упал с высоты третьего этажа.
Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" обнаружили мужчину в возрасте около 60 лет без признаков жизни: во время падения он получил множественные травмы, которые привели к его гибели.
Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть мужчины.
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