x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пост министра обороны для Саара и коалиция до 2026 года. Подробности политической драмы

время публикации: 16 сентября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 17:11
Пост министра обороны для Саара и коалиция до 2026 года. Подробности политической драмы
Oren Ben Hakoon/Flash90

Телеканал "Кешет" опубликовал детали соглашения, которое формируется в настоящий момент между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой партии "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром.

Согласно опубликованной информации, Саар получит пост министра обороны. Депутат Зеэв Элькин получит пост "координатора вопросов юга и севера Израиля". Неясно, как будут распределяться полномочия между этим министерством и министерством развития Негева и Галилеи.

Депутат Шарен Аскель получит пост заместителя министра.

Гидеон Саар и Зеэв Элькин вернутся в "Ликуд". Ранее сообщалось, что в рамках соглашения им будут гарантированы места в предвыборном списке "Ликуда" на выборах в Кнессет 26-го созыва.

Саар обязуется поддержать проект государственного бюджета и гарантировать работу коалиции весь отведенный ей изначально период времени – до октября 2026 года.

В публикации нет ничего о законе о призыве. В то же время в оппозиции утверждают, что Саар и Элькин поддержат законопроект, освобождающий ультраортодоксов от службы. В "Ямин Мамлахти" опровергают эти утверждения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Саар опроверг слухи о его переговорах по закону о призыве