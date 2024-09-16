Пост министра обороны для Саара и коалиция до 2026 года. Подробности политической драмы

Телеканал "Кешет" опубликовал детали соглашения, которое формируется в настоящий момент между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой партии "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром.

Согласно опубликованной информации, Саар получит пост министра обороны. Депутат Зеэв Элькин получит пост "координатора вопросов юга и севера Израиля". Неясно, как будут распределяться полномочия между этим министерством и министерством развития Негева и Галилеи.

Депутат Шарен Аскель получит пост заместителя министра.

Гидеон Саар и Зеэв Элькин вернутся в "Ликуд". Ранее сообщалось, что в рамках соглашения им будут гарантированы места в предвыборном списке "Ликуда" на выборах в Кнессет 26-го созыва.

Саар обязуется поддержать проект государственного бюджета и гарантировать работу коалиции весь отведенный ей изначально период времени – до октября 2026 года.

В публикации нет ничего о законе о призыве. В то же время в оппозиции утверждают, что Саар и Элькин поддержат законопроект, освобождающий ультраортодоксов от службы. В "Ямин Мамлахти" опровергают эти утверждения.