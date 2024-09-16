Внимание, розыск: пропала 15-летняя Николь Полак из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей. Пропала 15-летняя Николь Полак из Беэр-Шевы. В последний раз девушку видели в воскресенье, 15 сентября, около 20:00, в районе торгового центра "Грант Каньон" в Беэр-Шеве.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост 165 см, длинные каштановые волосы, светлый оттенок кожи. Была одета в белую футболку с эмблемой школы, джинссы, спортивную обувь, при себе у нее была черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.