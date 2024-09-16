x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Оппозиция критикует переговоры между Нетаниягу и Сааром

время публикации: 16 сентября 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 16:26
Оппозиция критикует переговоры между Нетаниягу и Сааром
Yonatan Sindel/Flash90

В оппозиции критикуют переговоры между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром.

Глава оппозиции Яир Лапид опубликовал в микроблоге X серию цитат Саара по поводу "невозможности сотрудничать с Биньямином Нетаниягу".

Депутат Кнессета Эфрат Райтен ("Авода") заявила, что Нетаниягу поддался на давление со стороны Смотрича и Бен-Гвира и согласился уволить министра обороны в период войны, чтобы освободить ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛе.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Политические игры не приведут к освобождению похищенных и не вернет жителей севера в их дома. Всем ясно, что суть этого шага политическая и цель его – провести закон об уклонении от службы и удовлетворить пожелания ультраортодоксальных коалиционных партнеров Биньямина Нетаниягу - ШАС и "Яадут а-Тора"".

Одновременно продолжают публиковаться сведения о деталях формирующегося соглашения между Сааром и Нетаниягу. Как сообщает "Кешет", помимо прочего в соглашении оговорено продолжение работы нынешней коалиции до осени 2026 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Саар опроверг слухи о его переговорах по закону о призыве