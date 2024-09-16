Оппозиция критикует переговоры между Нетаниягу и Сааром

В оппозиции критикуют переговоры между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром.

Глава оппозиции Яир Лапид опубликовал в микроблоге X серию цитат Саара по поводу "невозможности сотрудничать с Биньямином Нетаниягу".

Депутат Кнессета Эфрат Райтен ("Авода") заявила, что Нетаниягу поддался на давление со стороны Смотрича и Бен-Гвира и согласился уволить министра обороны в период войны, чтобы освободить ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛе.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Политические игры не приведут к освобождению похищенных и не вернет жителей севера в их дома. Всем ясно, что суть этого шага политическая и цель его – провести закон об уклонении от службы и удовлетворить пожелания ультраортодоксальных коалиционных партнеров Биньямина Нетаниягу - ШАС и "Яадут а-Тора"".

Одновременно продолжают публиковаться сведения о деталях формирующегося соглашения между Сааром и Нетаниягу. Как сообщает "Кешет", помимо прочего в соглашении оговорено продолжение работы нынешней коалиции до осени 2026 года.