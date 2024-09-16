Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16 сентября: операции в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы
время публикации: 16 сентября 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 06:39
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 сентября действовали в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы (в Аль-Бире, Дир-Аммаре), а также в Даэйшэ, на окраине Бейт-Лехема.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 сентября.
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