Коалиционные партии одобрили переговоры Нетаниягу с Сааром

Вечером 16 сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с главами коалиционных фракций и сообщил им о ходе переговоров с Гидеоном Сааром.

Как сообщает "Решет", коалиционные партнеры Нетаниягу согласились поддержать договор с Сааром, если он будет подписан.

Как сообщалось ранее, Нетаниягу хочет завершить переговоры, увольнение Галанта и приведение к присяге Саара еще до отъезда на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Глава правительства собирается вылететь туда вечером 23 сентября.