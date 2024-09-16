Коалиционные партии одобрили переговоры Нетаниягу с Сааром
время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:27
Вечером 16 сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с главами коалиционных фракций и сообщил им о ходе переговоров с Гидеоном Сааром.
Как сообщает "Решет", коалиционные партнеры Нетаниягу согласились поддержать договор с Сааром, если он будет подписан.
Как сообщалось ранее, Нетаниягу хочет завершить переговоры, увольнение Галанта и приведение к присяге Саара еще до отъезда на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Глава правительства собирается вылететь туда вечером 23 сентября.