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Израиль

Коалиционные партии одобрили переговоры Нетаниягу с Сааром

время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:27
Биньямин Нетаниягу и Гидеон Саар 2019 год
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером 16 сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с главами коалиционных фракций и сообщил им о ходе переговоров с Гидеоном Сааром.

Как сообщает "Решет", коалиционные партнеры Нетаниягу согласились поддержать договор с Сааром, если он будет подписан.

Как сообщалось ранее, Нетаниягу хочет завершить переговоры, увольнение Галанта и приведение к присяге Саара еще до отъезда на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Глава правительства собирается вылететь туда вечером 23 сентября.

Израиль
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