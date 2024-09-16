Тали Готлиб претендовала на пост госпрокурора: "Я бы систему "рука руку моет" не поддерживала!"

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") в ходе заседания парламентской комиссии по вопросам законодательства и права, заявила, что она и депутат Кнессета Моше Саада были претендентами на должность государственного прокурора, но вместо них "был назначен тот, кто меньше всего подходит на эту должность – Амит Айсман".

"У юридического советника правительства невообразимо огромные полномочия, – заявила Готлиб. – Но кого он назначает на пост госпрокурора? Того, кто подходит меньше всего, Амита Айсмана. С учетом всех его дел и жалоб против него, "стринги или не стринги" (речь идет о скандале с сексуализированными высказываниями Айсмана в отношении коллеги-стажерки, – прим. ред.). А почему? Да потому что рука руку моет, и он за это потом расплатится".

Тали Готлиб заявила, что она, депутат Моше Саада и судья Ярон Леви также претендовали на пост государственного прокурора, однако их кандидатуры были отклонены, поскольку они не являются частью юридического истеблишмента страны.

"Я, Моше Саада и судья Ярон Леви предлагались на должность государственного прокурора, а почему нас не назначили? Не потому, что это такая уж сложная должность, а потому, что я бы не поддерживала принцип "рука руку моет", особенно в отношении того, кто при явном нарушении процедуры назначили юридическим советником правительства", – заявила Готлиб.