x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тали Готлиб претендовала на пост госпрокурора: "Я бы систему "рука руку моет" не поддерживала!"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 14:36
Тали Готлиб претендовала на пост госпрокурора: "Я бы систему "рука руку моет" не поддерживала!"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") в ходе заседания парламентской комиссии по вопросам законодательства и права, заявила, что она и депутат Кнессета Моше Саада были претендентами на должность государственного прокурора, но вместо них "был назначен тот, кто меньше всего подходит на эту должность – Амит Айсман".

"У юридического советника правительства невообразимо огромные полномочия, – заявила Готлиб. – Но кого он назначает на пост госпрокурора? Того, кто подходит меньше всего, Амита Айсмана. С учетом всех его дел и жалоб против него, "стринги или не стринги" (речь идет о скандале с сексуализированными высказываниями Айсмана в отношении коллеги-стажерки, – прим. ред.). А почему? Да потому что рука руку моет, и он за это потом расплатится".

Тали Готлиб заявила, что она, депутат Моше Саада и судья Ярон Леви также претендовали на пост государственного прокурора, однако их кандидатуры были отклонены, поскольку они не являются частью юридического истеблишмента страны.

"Я, Моше Саада и судья Ярон Леви предлагались на должность государственного прокурора, а почему нас не назначили? Не потому, что это такая уж сложная должность, а потому, что я бы не поддерживала принцип "рука руку моет", особенно в отношении того, кто при явном нарушении процедуры назначили юридическим советником правительства", – заявила Готлиб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2024

Тали Готлиб отказывается выполнять "бредовый приказ" о запрете на интервью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

Коалиция исключила Тали Готлиб и Моше Саада из комиссии, чтобы провести "закон о раввинах"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2024

Тали Готлиб против "закона о раввинах": "Мы его похороним"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2024

У домов министров и депутатов от коалиции установлены венки