Кнессет продвигает поправку, расширяющую действие закона о борьбе с террором

Депутат Кнессета Лимор Сон-Аремелех ("Оцма Иегудит") продвигает законопроект, согласно которому полиция сможет начинать расследование в отношении подозреваемого в поддержке терроризма без предварительного разрешения государственной прокуратуры.

Речь идет о поправке к закону о борьбе с террором.

В рамках поправки, действие закона о борьбе с террором распространится и на тех, кто выражает поддержку действиям террористов или выражает солидарность с террористом. На данный момент под действие закона подпадают только те, кто непосредственно совершили теракт.

В июне 2024 года закон был утвержден в первом чтении и ожидается, что на этой неделе комиссия Кнессета по законодательству утвердит его ко второму и третьему чтениям.