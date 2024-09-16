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Израиль

Кнессет продвигает поправку, расширяющую действие закона о борьбе с террором

время публикации: 16 сентября 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 11:06
Кнессет продвигает поправку, расширяющую действие закона о борьбе с террором
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Лимор Сон-Аремелех ("Оцма Иегудит") продвигает законопроект, согласно которому полиция сможет начинать расследование в отношении подозреваемого в поддержке терроризма без предварительного разрешения государственной прокуратуры.

Речь идет о поправке к закону о борьбе с террором.

В рамках поправки, действие закона о борьбе с террором распространится и на тех, кто выражает поддержку действиям террористов или выражает солидарность с террористом. На данный момент под действие закона подпадают только те, кто непосредственно совершили теракт.

В июне 2024 года закон был утвержден в первом чтении и ожидается, что на этой неделе комиссия Кнессета по законодательству утвердит его ко второму и третьему чтениям.

Израиль
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