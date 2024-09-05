Депутат Лимор Сон-Армелех подала в суд на палестинскую автономию за убийство мужа

Депутат Кнессета Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит") подала гражданский иск против палестинской администрации, в качестве истцов выступают она и ее дети. Сон-Армелех, муж которой Шалом был убит в результате теракта возле поселения Кохав а-Шахар в 2003 году, требует от ПА компенсацию в размере 15 миллионов шекелей.

В соответствии с иском, который Лимор Сон-Армелех подала в суд, палестинская администрация несет прямую ответственность за убийство ее мужа, поскольку поддерживает террор и поощряет убийства евреев. В качестве возмещения Сон-Армелех требует выплатить ее детям компенсацию в размере 10 миллионов шекелей, а ей самой, как вдове – 5 миллионов шекелей.

Муж Лимор Сон-Армелех, Шалом Армелех, был убит 29 августа 2003 года боевиками террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" на выезде из поселения Кохав а-Шахар. Террористы открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги. Шалом прикрыл жену собой, он был убит, а она была ранена.