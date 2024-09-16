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Мужчина, утверждавший, что его бывшая – мошенница и порноактриса, заплатит 155000 шек за злословие

время публикации: 16 сентября 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 08:42
Мужчина, утверждавший, что его бывшая – мошенница и порноактриса, заплатит 155000 шек за злословие
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд по семейным делам Центрального округа приговорил жителя Израиля к выплате 155 тысяч шекелей компенсации своей бывшей жене, гражданке Молдовы, за злословие и клевету в ее адрес.

Пара рассталась в 2021 году. Женщина была вынуждена прервать процедуру получения гражданства и покинуть Израиль. Вскоре после этого бывший муж начал публиковать в социальных сетях и писать родственникам и знакомым бывшей жены сообщения, в которых утверждал, что она мошенница, шантажистка и бывшая порноактриса.

После того, как требования женщины прекратить такие публикации не помогли, она обратилась в суд. В суде мужчина утверждал, что все его заявления – правда, и призваны предостеречь других от попадания в ту же ловушку, в которую попал он, а потому не могут считаться злословием.

Однако судья Михаль Бергер-Блум постановила, что ответчик не смог подтвердить свою версию. Более того, из приведенных им документов следовало, что основным мотивом его действий был отказ женщины отказаться от фамилии мужа, которую она взяла после вступления в брак.

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