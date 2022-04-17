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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 14:03

Бар-Лев: "Террор столкнется с жестким ответом"

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Бар-Лев: "Террор столкнется с жестким ответом"

Министр внутренней безопасности Омер Бар Лев прокомментировал события, имевшие место утром в Иерусалиме.

"Мы считаем возмутительными любые попытки нарушить общественный порядок и конечно бросание камней в автобусы, что привело к ранению людей", - заявил Бар-Лев.

Он добавил: "Мы дадим очень жесткий ответ на любые акты террора в отношении израильтян. Твердо действующие полицейские пользуются моей полной поддержкой", - сказал он. "Нам крайне важно обеспечить свободу исполнения религиозных обрядов, однако мы не допустим, чтобы они сопровождались насилием в отношении израильтян", - добавил министр внутренней безопасности.

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