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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 13:44

В результате ДТП на севере Израиля тяжело травмирован мотоциклист

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В результате ДТП на севере Израиля тяжело травмирован мотоциклист

В воскресенье, 17 апреля, на 90-й трассе около кибуца Эйн а-Нацив, на севере Израиля, произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил молодой мужчина (примерно 20 лет), ехавший на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшему оказана первая помощь. Его эвакуируют в больницу на вертолете.

По предварительным данным, другие транспортные средства к этой аварии причастны не были.


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ДТП на севере Израиля, погиб водитель

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