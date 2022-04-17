В результате ДТП на севере Израиля тяжело травмирован мотоциклист

В воскресенье, 17 апреля, на 90-й трассе около кибуца Эйн а-Нацив, на севере Израиля, произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил молодой мужчина (примерно 20 лет), ехавший на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшему оказана первая помощь. Его эвакуируют в больницу на вертолете.

По предварительным данным, другие транспортные средства к этой аварии причастны не были.