Итамар Бен Гвир намерен перенести свою канцелярию к Шхемским воротам Старого города

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир ("Ционут Датит") направил письмо главе иерусалимского округа полиции Дорону Турджеману, в котором предупредил о намерении перенести свою парламентскую канцелярию к Шхемским воротам Старого города.

По словам, продолжение бесчинств в Старом городе недопустимо. "Если беспорядки продолжатся и если политическое руководство не даст вам возможности эффективно противостоять насилию, я перенсу свою парламентскую деятельность к Шхемским воротам", - заявил Бен Гвир.

Ранее депутат переносил свою канцелярию в квартал Шимон а-Цадик (Шейх Джарах) с требованием взять под охрану все дома еврейских жителей этого квартала.