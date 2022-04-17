Песах на Синае: на израильско-египетской границе возникли очереди

В воскресенье, 17 апреля, на пограничном пункте "Таба", на израильско-египетской границе возникли очереди: многие израильтяне в дни праздника Песах стремятся попасть в Египет, где отдых дешевле, а возможности для дайвинга разнообразней и интересней, чем в Эйлате.

Ожидается, что очереди на пограничном пункте Таба будут наблюдаться в течение всей пасхальной недели.

Израильский штаб по борьбе с террором в последние месяцы не выпускал новых предупреждений об опасности отдыха в Египте. Но такой отдых всегда сопряжен с повышенной террористической угрозой. Власти Израиля не препятствует туристам.

Предполагалось, что к Песаху будет предложено множество прямых авиарейсов из аэропорта "Бен-Гурион" в египетский курортный город Шарм а-Шейх в южной части Синайского полуострова на побережье Красного моря. Но в итоге разрешил только девять рейсов в неделю, тогда как израильские компании рассчитывали на гораздо большее количество рейсов. Поскольку продажи на полеты в дни праздника Песах начались заранее, количество проданных билетов превышает реальную вместимость осуществляемых рейсов. В итоге многим израильтянам приходится отправляться на Синай обычным маршрутом, через пограничный пункт "Таба".