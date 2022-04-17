Подписан приказ о разрушении дома террориста, убившего в Бней-Браке пятерых человек

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Йехуда Фукс подписал приказ о разрушении дома, в котором проживал Даях Амарша, совершивший теракт в Бней-Браке 29 марта.

Приказ передан родственникам террориста после того, как суд отклонил их протест против разрушения дома.

27-летний Даях Амарша, житель деревни Яабед, вечером 29 марта убил в Бней-Браке пятерых человек. Согласно опубликованной ранее информации, он был активистом ФАТХ, в прошлом отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и принадлежность к террористической организации. В 2015 году был освобожден из тюрьмы. В последнее время работал на стройках в Бней-Браке, не имея разрешения на въезд в Израиль.