В Немецкой колонии (Мошава Германит) в Хайфе проходит акция протеста арабской молодежи. Участники этой акции выражают возмущение действиями полиции на Храмовой горе, в результате которых пострадали 15 апреля сотни молящихся мусульман, а также реакцией на это арабских политиков.

Телеканал "Кан-11" передал, что районе проведения протестной акции находятся крупные силы полиции на случай, если протест перерастет в беспорядки.