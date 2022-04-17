В Хайфе проходит акция протеста арабской молодежи
В Немецкой колонии (Мошава Германит) в Хайфе проходит акция протеста арабской молодежи. Участники этой акции выражают возмущение действиями полиции на Храмовой горе, в результате которых пострадали 15 апреля сотни молящихся мусульман, а также реакцией на это арабских политиков.
Телеканал "Кан-11" передал, что районе проведения протестной акции находятся крупные силы полиции на случай, если протест перерастет в беспорядки.
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