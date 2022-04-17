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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 13:28

Беспорядки в Иерусалиме, задержаны 17 арабов

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Беспорядки в Иерусалиме, задержаны 17 арабов

Полиция задержала шесть арабов, подозреваемых в том, что они бросали камни с крыш домов в полицейских и прохожих в Старом городе.

В общей сложности, к настоящему моменту задержаны не менее 18 арабов, принимавших сегодня участие в беспорядках.

Ранее сообщалось, что арабы забросали камнями автобус с евреями, направлявшимися для молитвы к Стене Плача. Семь человек получили легкие ранения.

Со своей стороны, представители "Красного полумесяца" сообщили, что с утренних часов они оказали помощь 17 палестинским арабам, получившим ранения различной степени тяжести в ходе столкновений с полицейскими и бойцами пограничной полиции (МАГАВ).


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