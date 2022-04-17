Египетские пограничники не справляются с наплывом израильтян, на КПП "Таба" многочасовая очередь

На пограничном пункте "Таба" образовалась очередь из израильтян, намеревающихся провести праздничную неделю в Египте. В Эйлате сегодня воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию, туристам приходится находиться на жаре по многу часов. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В Управлении аэропортами, отвечающем за работу пограничных переходов, заявляют, что сотрудники израильского терминала были готовы к наплыву туристов, проблемы возникли с египетской стороны.

КПП открылся в 07:00 утра, но уже через 45 минут египетский терминал перестал справляться с нагрузкой, и возник "затор". С 07:45 через переход пропускают на египетскую сторону по несколько человек.

К 16:00 через пограничный терминал прошли 4100 израильтян.

Однако многие путешественники, постояв в очереди, меняют свои планы и возвращаются в Эйлат.

Управление аэропортов рекомендует израильтянам, которые уже находятся в Египте, перед возвращением домой заполнить через интернет необходимые бланки, а также заплатить за PCR-тест, который необходимо сделать после возвращения из-за границы, чтобы сократить время ожидания в очереди при прохождении границы в обратном направлении.