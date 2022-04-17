Опубликованы имена участников церемонии зажжения факелов в честь 74-го Дня Независимости Израиля

Министр культуры Хили Трупер обнародовал часть имен участников церемонии зажжения 12 факелов в День Независимости. Имена участников рекомендует специальная государственная комиссия по символике и церемониалу.

Еще в начале апреля стало известно, что один из 12 факелов зажжет полковник А., командир спецподразделения по борьбе с террором (ЯМАМ). Для сохранения в секрете его личности на церемонии он будет присутствовать в парике и солнечных очках.

Сегодня стало известно, что в церемонии зажжения факелов примет участие популярная израильская певица Рита Яган-Фаруз, более известная просто как Рита. В 1998 году она пела гимн Израиля на церемонии 50-й годовщины Независимости Израиля.

Также среди участников церемонии – основатель и руководитель НКО "Шалва" по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями Калман Сэмюэльс, Мика и Ури Банки, родители убитой на Параде гордости в 2015 году 15-летней Ширы Банки, создавшие в память о ней некоммерческую организацию "Путь Ширы Банки", занимающуюся просветительской деятельностью, председатель государственной организации "Центр наследия эфиопского еврейства" доктор Симха Гитхон, председатель организации инвалидов ЦАХАЛа Идан Климан, председатель молодежного движения "Ахарай" ("За мной") и организации "Яхад ле-маан а-Хаяль" генерал-майор запаса Йорам Яир, создательница "Лобби по борьбе с сексуальным насилием" и режиссер автобиографического фильма о пережитом ею насилии Яэль Шрар, создатель преармейских курсов "Керем-Эль" в Дальят-эль-Кармеле Мунир Маади, приемная мать 217 детей в группе риска Энджел Алон, командир роты новых репатрианток "Лехава" лейтенант Адар Коэн, параолимпийский чемпион Израиля по плаванию и член параолимпийской сборной Израиля по баскетболу Ашаэль Шво, получивший тяжелые ранения в теракте, в котором была убита его мать и трое братьев, директор центра "Хесед Хаим" Елизавета Шерстюк, организовавшая вывоз еврейских семей из Сум после вторжения российских войск в Украину и продолжающая оставаться в Сумах.